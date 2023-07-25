Магнитогорцу грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва в армию

Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Магнитогорска, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы(ч. 1 ст. 328 УК РФ), сообщают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, горожанин был признан годным для прохождения военной службы и не имел законных оснований для освобождения от нее. Ему вручали повестки, но с 2022 года он не являлся в военкомат для прохождения призывных мероприятий.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения», - отметили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную

службу.