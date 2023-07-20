Магнитогорцу грозит до двух лет заключения за уклонения от призыва на военную службу

В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя за уклонение от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, подозреваемый, будучи признанным годным для прохождения военной службы и не имея установленных законом оснований для освобождения от службы, в период с 2018 по 2023 годы не являлся в военный комиссариат по врученным повесткам для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Как уточнили в ведомстве, в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). За совершение этого преступления предусмотрено до двух лет заключения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.