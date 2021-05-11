Магнитогорец отдал аферистам деньги, которые копил на покупку квартиры

Житель Магнитогорска (Челябинская область) лишился почти миллиона рублей, которые откладывал на покупку квартиры. Он поверил звонку мошенника, который представился сотрудником банка.

В дежурную часть отдела полиции «Правобережный» обратился 46-летний магнитогорец. Потерпевший рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники банка и рассказали о несанкционированном списании денежных средств с его счета.

«Затем мошенники выяснили, что сколько денег имеет на счету магнитогорец. Понимая, что человек уже готов к взаимодействию, мошенники очень быстро убедили его снять крупную сумму денежных средств и перевести их на «резервный» счет. После того, как мужчина выполнил все действия, он лишился более 700000 рублей. В какой-то момент он засомневался в правдивости слов звонивших и перезвонил в банк, но было поздно, мошенники уже воспользовались его денежными средствами», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Полицейские призывают не верить незнакомым людям, даже если они представляются работниками банковских организаций или силовых структур и обращаются к вам по имени и отчеству.

«Если вам звонят неизвестные, представляются сотрудниками банков и принуждают вас к оформлению кредитов либо переводов денежных средств на сторонние счета, знайте, это – мошенники. Не существует «безопасных» счетов, их придумывают злоумышленники. Необходимо сразу прервать разговор и обратиться в банк по номеру, указанному на оборотной стороне вашей карты», - добавили в региональном полицейском главке.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, нужно незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.

И помните: мошенники всегда торопят, не позволяют отключить телефон и очень убедительно говорят.