Мандариновое дерево привело челябинца на скамью подсудимых

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в краже мандаринового дерева. Тяга к экзотическому растению может стоить мужчине двумя годами лишения свободы.

В полицию обратилась владелица цветочного магазина, расположенного по улице Чичерина, с заявлением о том, что из магазина было похищено мандариновое дерев.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции «Северо-Западный» за совершение противоправного деяния задержан местный житель ранее судимый за имущественные преступления. Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый похитил имущество магазина, пока продавец отвлеклась на других покупателей. Дерево он продал на улице случайному прохожему, вырученные деньги потратил на покупку алкогольных напитков», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.