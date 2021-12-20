Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом

По факту инцидента между молодыми людьми в Чурилово возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены.

Напомним, инцидент произошел у дома по улице 2-ая Эльтонская между группой молодых людей.

«Ночью с 17-ое на 18-ое декабря на районе прошла встреча двух молодежных сборных по смешанным видам спорта. Проиграла принимающая сторона. В ход пошла бита, была стрельба и добивание лежащего», - говорится в сообщении в социальных сетях.

«По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Хулиганство», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.



Все участники конфликта установлены, опрошены. Известно, что ранее они были знакомы.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.