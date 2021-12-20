Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области запущена Всероссийская акция «Ёлка желаний». Старт дали первые лица региона
20.12.2021

В Челябинской области стартовала акция «Ёлка желаний»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 20-го декабря, представила коллегам сво
20.12.2021

Должность Максима Куляшова занял бывший замминистра транспорта Крыма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коллектив управления ФСБ России по Челябинской области вместе с коллегами из других регионов стра
20.12.2021

Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область отправила призывников в Президентский полк. На службу в столицу Рос
20.12.2021

Челябинская область отправила призывников в Президентский полк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область активизировала работу по строительству школ, используя появившиеся в этом год
20.12.2021

Челябинская область воспользовалась новыми возможностями для строительства и ремонта школ
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.12.2021

Соперником «Динамо-Уралочки» в плей-офф Евролиги будет итальянский клуб
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.12.2021

В России выступили за постоянный выходной 31 декабря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.12.2021

Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.12.2021

ММК стал победителем национальной премии «Чистый воздух»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.12.2021

Челябинские спортшколы переедут во дворец спорта «Юность»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.12.2021

“Волшебные часы” приглашают челябинцев в Камерный театр
Происшествия
20.12.2021 12:43

Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом

По факту инцидента между молодыми людьми в Чурилово возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены.

Напомним, инцидент произошел у дома по улице 2-ая Эльтонская между группой молодых людей.

«Ночью с 17-ое на 18-ое декабря на районе прошла встреча двух молодежных сборных по смешанным видам спорта. Проиграла принимающая сторона. В ход пошла бита, была  стрельба и добивание лежащего», - говорится в сообщении в социальных сетях.

«По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Хулиганство», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.


Все участники конфликта установлены, опрошены. Известно, что ранее они были знакомы.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Автор: Инна Шемаева
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области запущена Всероссийская акция «Ёлка желаний». Старт дали первые лица региона
20.12.2021

В Челябинской области стартовала акция «Ёлка желаний»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 20-го декабря, представила коллегам сво
20.12.2021

Должность Максима Куляшова занял бывший замминистра транспорта Крыма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коллектив управления ФСБ России по Челябинской области вместе с коллегами из других регионов стра
20.12.2021

Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область отправила призывников в Президентский полк. На службу в столицу Рос
20.12.2021

Челябинская область отправила призывников в Президентский полк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область активизировала работу по строительству школ, используя появившиеся в этом год
20.12.2021

Челябинская область воспользовалась новыми возможностями для строительства и ремонта школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области уделяется большое внимание совершенствованию условий для развития школьнико
Общество

Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему

17.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области некоторые детские сады не разрешают родителям приходить на новогодние утрен
Общество

Приходить на утренник нельзя пропустить

17.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неформатный концерт японского маэстро
Культура

Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме

16.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сегодня, 15-го декабр
Общество

Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска

15.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Копейска (Челябинская область) внесла главе города Андрею Фалейчику представление об
Происшествия

Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве

15.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску группы жителей, которые
Общество

Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января

14.12.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

20.12.2021 12:47

Соперником «Динамо-Уралочки» в плей-офф Евролиги будет итальянский клуб

20.12.2021 12:45

В России выступили за постоянный выходной 31 декабря

20.12.2021 12:43

Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом

20.12.2021 12:42

ММК стал победителем национальной премии «Чистый воздух»

20.12.2021 11:48

Челябинские спортшколы переедут во дворец спорта «Юность»

20.12.2021 11:40

“Волшебные часы” приглашают челябинцев в Камерный театр

20.12.2021 11:32

В Челябинской области стартовала акция «Ёлка желаний»

20.12.2021 11:30

Челябинца, который поднял на ноги силовиков, отправили в изолятор

20.12.2021 11:05

Александр Орёл: Личности вандалов, срубивших ель на набережной Смолино, установлены

20.12.2021 10:49

В Челябинске на линию выйдут еще 42 экологичных автобуса

20.12.2021 10:29

Должность Максима Куляшова занял бывший замминистра транспорта Крыма

20.12.2021 10:25

Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник

20.12.2021 10:20

Челябинская область отправила призывников в Президентский полк

20.12.2021 10:16

Челябинская область воспользовалась новыми возможностями для строительства и ремонта школ

19.12.2021 22:05

Текслер: Бюджет Челябинской области на 2022-2024 годы – бюджет развития по всем направлениям

19.12.2021 21:59

В понедельник в Челябинской области местами снег

19.12.2021 21:52

Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря

19.12.2021 00:22

В воскресенье православные отмечают День Николая Чудотворца

18.12.2021 17:28

Как рефинансировать потребительский заем

17.12.2021 22:05

Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему

17.12.2021 21:54

В выходные в Челябинской области местами небольшой снег

17.12.2021 21:47

В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия

17.12.2021 21:24

В Челябинске подвели итоги реализации природоохранных мероприятий

17.12.2021 19:21

В проекте капремонта участков трассы М-5 в Челябинской области использовано трехмерное моделирование

17.12.2021 17:53

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.12.2021 17:52

Спектакль «Гринч» по мотивам сказки Доктора Сьюза увидят зрители в театре «Манекен»

17.12.2021 16:55

После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках

17.12.2021 15:17

Юных челябинцев приглашают на развивающее шоу песенных хитов «Синего Трактора»

17.12.2021 15:13

Майк Тайсон — самый высокооплачиваемый спортсмен на Cameo

17.12.2021 15:03

В Челябинске закрывают перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской

17.12.2021 14:52

Голодавшую в знак протеста против выселения челябинских участковых Яну Кириллову уволили со службы

17.12.2021 14:48

На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области

17.12.2021 14:46

Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье

17.12.2021 14:44

В Челябинске численность безработных снова начала снижаться

17.12.2021 14:06

Челябинская страховая компания уволит почти 800 человек

17.12.2021 13:37

В Челябинской области наращивают масштабы дорожных работ

17.12.2021 13:04

Ушел из жизни Владимир Зубарев

17.12.2021 12:51

За сутки заболело ковидом 607 южноуральцев, выздоровело 703, умерло 29

17.12.2021 12:37

В Челябинской области создают условия для занятий физкультурой и спортом

17.12.2021 11:53

Яркие впечатления и сладкие подарки: ёлка главы Курчатовского района прошла для маленьких южноуральцев

17.12.2021 11:50

Прокуратура защитила права престарелых жильцов копейского пансионата «Забота»

17.12.2021 11:10

Для жителей села Харлуши после обращения к губернатору нашелся почтальон

17.12.2021 10:27

Житель Увельского района исчез из собственного двора вместе со своей собакой

17.12.2021 10:22

Об особенностях цифровизации Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

17.12.2021 10:21

Приходить на утренник нельзя пропустить

17.12.2021 10:16

Нацпарк «Таганай» обзавелся собственной солнечной электростанцией

17.12.2021 09:26

Челябинскому транспорту благодаря дополнительным светофорам теперь будет проще разворачиваться

17.12.2021 00:32

Позаботиться обо всём: в СберБанк Онлайн уральцы смогут копить при помощи страхования с доходностью до 7% годовых

16.12.2021 18:32

В пятницу в Челябинской области прогнозируют небольшой снег

16.12.2021 18:23

Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря

16.12.2021 17:33

В Миассе планируют привести киоски и павильоны к единому стилю

16.12.2021 17:01

Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»

16.12.2021 16:46

Челябинский «Геоцентр» начал закрывать входы в заброшенное «подземелье» Советского района

16.12.2021 16:37

В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

16.12.2021 16:32

К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода

16.12.2021 16:03

В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова

16.12.2021 15:39

Аmmann: качественная строительная техника от всемирно известного производителя

16.12.2021 15:38

До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь

16.12.2021 15:36

Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление

16.12.2021 15:26

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

16.12.2021 15:11

В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы

16.12.2021 14:51

Вектор знаний для управления персоналом: АЗ «УРАЛ» провел учебные тренинги

16.12.2021 14:48

В Челябинске из-за коммунальной аварии жители северо-запада остались без воды

16.12.2021 14:40

Настоящее чудо: врачи ЧОКБ помогли женщине с внематочной беременностью родить здоровую дочку

16.12.2021 14:28

В Челябинской области пока не регистрировался «Омикрон»

16.12.2021 14:18

Челябинские пешеходы теперь могут управлять светофорами на проспекте Победы

16.12.2021 13:29

Мэрия Челябинска заплатит миллиард за долги муниципального банкрота

16.12.2021 13:27

Четверо сотрудников покинули администрацию правительства Челябинской области

16.12.2021 13:07

В Челябинске проходят уникальные гастроли Большого театра России с балетом «Жизель»

16.12.2021 13:04

В честь 74-й годовщины со дня основания ГРЦ Макеева обновил стенд почета

16.12.2021 12:31

Работа на благо безопасности страны: ГРЦ Макеева отмечает 74-й день рождения

16.12.2021 12:29

Россельхознадзор: В Челябинской области развелось слишком много диких кабанов

16.12.2021 12:27

«Динамо-Уралочка» расширяет спортивные и организационные границы

16.12.2021 12:03

В новогодние праздники на сцене Молодежного театра оживут предания уральских мастеров

16.12.2021 12:01

Главврач ЧОДКБ: Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой

16.12.2021 11:59

За сутки заболело ковидом 610 южноуральцев, выздоровело 712, умерло 28

16.12.2021 11:25

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

16.12.2021 11:12

Из-за халатности районных властей жители села Фершампенуаз остались без газа

16.12.2021 11:01

Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме

16.12.2021 10:47

В Челябинской области обнаружен могильник телят и коров под открытым небом

16.12.2021 10:37

В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы» 

16.12.2021 10:30

В Челябинске на проезжей части по Университетской набережной образовался каток

16.12.2021 10:24

Алексей Текслер на Совете при президенте высказал ряд предложений по строительству

16.12.2021 10:22

В копейском Старокамышинске на пожаре в жилом доме погибли три человека

16.12.2021 10:04

Для южноуральских предпринимателей МТС запустила облачный бухгалтерский сервис

16.12.2021 10:00

Маруся, помурлычь. Как мы с котом умную колонку тестировали

16.12.2021 09:34

Перспективы «федералки» М-5 «Урал» в Челябинской области

15.12.2021 23:24

Живой скелет: собака умершего челябинца почти два месяца была заперта на балконе без еды и воды

15.12.2021 19:54

Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска

15.12.2021 18:34

Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря

15.12.2021 18:28

В четверг в Челябинской области ожидается снег

15.12.2021 18:08

Удаленная работа с 1С: возможности, преимущества

15.12.2021 17:16

В Челябинской области число классов и школ, переведенных на дистант, пока не уменьшается

15.12.2021 16:40

Участок М-5 Челябинск – Екатеринбург строится с опережением планов

15.12.2021 16:10

Спортивный «Оскар» состоялся в Курчатовском районе Челябинска

15.12.2021 16:03

Ползала на передних лапах: в Челябинске спасли попавшую в беду собаку

15.12.2021 15:59

Южноуральские семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, будут получать пособие

15.12.2021 15:43

Молодые южноуральцы с особенностями развития стали самостоятельнее благодаря проекту «Школа жизни»

15.12.2021 13:58

«Ростелеком» рассказал Деду Морозу про самые популярные цифровые подарки к Новому году

15.12.2021 13:10

В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов