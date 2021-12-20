20.12.2021
Соперником «Динамо-Уралочки» в плей-офф Евролиги будет итальянский клуб
20.12.2021
В России выступили за постоянный выходной 31 декабря
20.12.2021
Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом
20.12.2021
ММК стал победителем национальной премии «Чистый воздух»
20.12.2021
Челябинские спортшколы переедут во дворец спорта «Юность»
20.12.2021
“Волшебные часы” приглашают челябинцев в Камерный театр
Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021