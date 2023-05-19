МЧС назвали предварительную причину крупного пожара вблизи поселка Вязовая

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Лесные пожары
На житейских перекрестках
Экология
ЖКХ
Дороги
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Лесные пожары
На житейских перекрестках
Экология
ЖКХ
Дороги
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники военного следственного отдела СКР по Челябинскому гарнизону познакомили юных кадетов и
19.05.2023

В гостях у ребят побывали сотрудники ВСО по Челябинскому гарнизону

Учеников Кременкульской школы познакомили с профессией военного следователя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский реабилитационный центр диких животных и птиц «Спаси меня» известного зоозащитника
19.05.2023

Даллакян о требованиях Россельхознадзора: «Мне нужно сбросить ветеринарный халат и бороться с бюрократизмом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Западные спецслужбы ведут охоту на каждого европейца, заподозренного в симпатиях к Донбассу. И да
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
19.05.2023

Андрэа Лучиди: «Мира достигают диалогом, а не слепой ненавистью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на улице Индивидуальной, на участке между Свердловским трактом и Березовой, высадили
19.05.2023

В Челябинске на улице Индивидуальной высадили почти двести молодых сосен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области планируют направить более 750 миллионов рублей из регионального бюджета на
19.05.2023

В 2023 году в Челябинской области на оздоровление детей направят более 750 миллионов рублей
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2023

По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2023

Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2023

Дело депутата Гордумы Челябинска передано в суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2023

На Тургояке состоится Кубок Федора Конюхова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2023

Теперь жители Челябинской области за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2023

В «Парковом» Челябинска «ДорстройГрупп» продолжает строить крупнейшую магистраль
ландшафтные пожары
Ландшафтный пожар
ГУ МЧС России по Челябинской области
ЮУЖД
Происшествия
19.05.2023 16:46
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области а администрация Усть-Катава

МЧС назвали предварительную причину крупного пожара вблизи поселка Вязовая

Главное управление МЧС России по Челябинской области назвало предварительную причину крупного ландшафтного пожара, который накануне произошел в Усть-Катавском городском округе, и была угроза перехода огня на деревянные постройки вблизи поселка Вязовая.

Напомним, ландшафтный пожар начался 18 мая днем со стороны железной дороги, огонь прошел по краю леса и близко подступил к поселку. Тушение осложняли гористый рельеф местности и порывистый ветер.

«Всего огонь распространился на территории площадью в 45 гектаров. Чтобы защитить жилые дома, провели опашку территории. Дома не пострадали, но сгорела постройка на железнодорожном переезде», - сообщили в администрации Усть-Катавского городского округа.

В тушении участвовали более 60 человек и 19 единиц техники. Также были привлечены пожарные поезда со станций Бердяуш и Кропачеводля тушения пожара возле перегона Вязовая - Мурсалимкино.

К 21 часу 18 мая удалось остановить распространение огня.

«В ходе доследственной проверки установлено, что из выхлопной трубы проходящего тепловоза вылетели искры и загорелась трава на переезде», - озвучили предварительную причину пожара в пресс-службе ГУ МЧС области. По данным ведомства, полоса отвода железной дороги не была должным образом очищена от сухой растительности, что помогло пламени набрать силу и двинуться в сторону леса и населенного пункта.

В ГУ МЧС региона подчеркнули, что это уже не первый подобный инцидент на данной территории. Так 27 апреля после выброса искр из выхлопной трубы тепловоза также загорелась сухая трава с последующим переходом на лес. Площадь пожара тогда составила 240 гектар.

Прокуратура Усть-Катава проводит проверку по факту лесного пожара вблизи поселка Вязовая, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима.

Автор: Любовь Юрина
ландшафтные пожары
Ландшафтный пожар
ГУ МЧС России по Челябинской области
ЮУЖД
Новости по тегу: ландшафтные пожары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2023

Начальник полиции Озерска задержал поджигателя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2023

Спецтехника Упрдор «Южный Урал» помогает в тушении пожаров в Курганской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2023

Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2023

В Челябинске, на въезде в город и местами в области - плохая видимость из-за дымки от пожаров
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В северной зоне Металлургического района Челябинска с 22 по 26 мая отключат горячую воду.
Общество
ЖКХ

Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды

18.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Октябрьский район (Челябинская область), который в последние годы неплохо развивается, в ближайше
Общество

Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»

17.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область (Российская Федерация) и Казахстан планируют усиливать экономические связи и
Федерация

Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества

16.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
Среда обитания

НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая

15.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник утром, 15 мая, в Тракторозаводском районе Челябинска наблюдалась отчетливая дымка,
Среда обитания
Экология

Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня

15.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области предстоящая неделя ожидается умеренно теплой и практически без осадков, а п
Среда обитания

Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков

14.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники военного следственного отдела СКР по Челябинскому гарнизону познакомили юных кадетов и
19.05.2023

В гостях у ребят побывали сотрудники ВСО по Челябинскому гарнизону

Учеников Кременкульской школы познакомили с профессией военного следователя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский реабилитационный центр диких животных и птиц «Спаси меня» известного зоозащитника
19.05.2023

Даллакян о требованиях Россельхознадзора: «Мне нужно сбросить ветеринарный халат и бороться с бюрократизмом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Западные спецслужбы ведут охоту на каждого европейца, заподозренного в симпатиях к Донбассу. И да
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
19.05.2023

Андрэа Лучиди: «Мира достигают диалогом, а не слепой ненавистью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на улице Индивидуальной, на участке между Свердловским трактом и Березовой, высадили
19.05.2023

В Челябинске на улице Индивидуальной высадили почти двести молодых сосен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области планируют направить более 750 миллионов рублей из регионального бюджета на
19.05.2023

В 2023 году в Челябинской области на оздоровление детей направят более 750 миллионов рублей
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

19.05.2023 17:29

По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей

19.05.2023 17:21

Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»

19.05.2023 16:46

МЧС назвали предварительную причину крупного пожара вблизи поселка Вязовая

19.05.2023 16:29

Учеников Кременкульской школы познакомили с профессией военного следователя

19.05.2023 15:45

Дело депутата Гордумы Челябинска передано в суд

19.05.2023 15:39

На Тургояке состоится Кубок Федора Конюхова

19.05.2023 14:48

Теперь жители Челябинской области за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений

19.05.2023 14:35

В «Парковом» Челябинска «ДорстройГрупп» продолжает строить крупнейшую магистраль

19.05.2023 14:35

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

19.05.2023 14:05

В Чебаркульском районе продолжают ремонт автодороги Кундравы – Варламово

19.05.2023 13:56

Осужден южноуралец, который призывал к саботированию мобилизационных мероприятий

19.05.2023 13:43

Рекордные итоги XIV Премии «Андрюша-2023» - почти 3000 участников и 700 тысяч зрителей

19.05.2023 13:12

В Каслях вынесен приговор горе-мамаше, дети которой жили в бане и просили еду у жителей

19.05.2023 13:10

Поликлинику Аргаяшской районной больницы построит подмосковная компания

19.05.2023 12:58

В Еманжелинске расскажут о создании комфортной среды в библиотеке для особых читателей

19.05.2023 12:36

ФСБ Челябинской области ликвидировала четыре подпольные мастерские

19.05.2023 12:30

Неизвестные «художники» Челябинска добрались до нового скейт-парка у «Юности»

19.05.2023 12:25

Водитель электросамоката из Челябинска, который насмерть сбил пенсионерку, заплатит два миллиона рублей

19.05.2023 12:08

Даллакян о требованиях Россельхознадзора: «Мне нужно сбросить ветеринарный халат и бороться с бюрократизмом»

19.05.2023 11:23

Андрэа Лучиди: «Мира достигают диалогом, а не слепой ненавистью»

19.05.2023 11:19

Челябинский «Каменный пояс» в пятый раз покорил «Берега»

19.05.2023 10:56

В Челябинске на улице Индивидуальной высадили почти двести молодых сосен

19.05.2023 10:25

ММК уверенно осваивает премиальные виды трубной продукции

19.05.2023 10:25

В 2023 году в Челябинской области на оздоровление детей направят более 750 миллионов рублей

19.05.2023 10:21

В Саду камней Челябинска посадят дубы, миндаль, жасмин и другие прекрасные растения

19.05.2023 08:48

На трассе в Агаповском районе опрокинулся грузовик с полуприцепом

19.05.2023 02:36

Пожар вблизи поселка Вязовая локализован

19.05.2023 00:09

Отдыхать стало дороже: популярные курортные направления прибавили в цене

18.05.2023 22:46

Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ

18.05.2023 21:31

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая (18+)

18.05.2023 20:52

В пятницу в Челябинской области - ветрено, местами дожди

18.05.2023 17:50

Губернатор обещал решить проблему с низким уровнем газификации в Октябрьском районе

18.05.2023 17:47

Мэрия предупредила челябинцев о закрытии движения на Мамина

18.05.2023 17:42

В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура

18.05.2023 17:30

Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района

18.05.2023 17:09

Задержан челябинец, похитивший полторы тонны металлолома

18.05.2023 16:56

В Челябинске пока не планируют вводить «сухой» закон на «Последние звонки»

18.05.2023 16:42

Губернатор Челябинской области отправил в отставку одного своего заместителя

18.05.2023 16:25

В Юрюзани молодую семью поздравили с рождением тройняшек

18.05.2023 15:59

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Челябинской области (ВИДЕО)

18.05.2023 15:35

В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по улице Воровского

18.05.2023 15:24

Челябинец угнал машину умершего человека

18.05.2023 15:01

Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят

18.05.2023 14:31

Кое-что из «сезонной» переписки

18.05.2023 14:22

Новый взгляд на документооборот: ММК представил в Москве платформу АТАЧ

18.05.2023 14:09

В Челябинске рабочие нашли на Комсомольском проспекте ржавую мину, которая могла рвануть

18.05.2023 14:05

В Библионочь челябинцы будут вместе читать и не только

18.05.2023 13:13

В Крыму сошел с рельсов грузовой поезд с зерном

18.05.2023 12:52

Что ждет челябинцев в Библионочь после "перезагрузки" Пушкинки

18.05.2023 12:41

Ольга Мухометьярова и Владимир Бекишев в Ясиноватой попали под артобстрел

18.05.2023 12:27

Премьера «Раймонды» состоится на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

18.05.2023 11:37

Челябинцев беспокоит состояние реки Миасс, власти анонсируют скорое начало очистки водоема

18.05.2023 11:11

Консультация юриста: правомерен ли обед на рабочем месте

18.05.2023 11:01

Челябинцы помогают ремонтировать поезда для Луганской железной дороги

18.05.2023 10:32

Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении кровли в Челябинске

18.05.2023 10:20

Сергей Антипов оценил ход благоустройства нового сквера в 55-м микрорайоне «Паркового»

18.05.2023 10:08

Арестованы челябинцы, которые вымогали деньги у подростка

18.05.2023 10:01

Бывший замминистра здравоохранения региона теперь может занимать любую должность

18.05.2023 09:20

Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды

18.05.2023 00:14

Lassie-качественная одежда для детей

17.05.2023 22:21

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая (18+)

17.05.2023 20:05

В Челябинской области 18 мая – тепло и ветрено, местами дожди и грозы

17.05.2023 18:04

В Челябинске построят Центр развития баскетбола

17.05.2023 17:25

Масштабное творчество: молодые специалисты ГРЦ Макеева провели выставку стендового моделизма

17.05.2023 17:04

Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий

17.05.2023 17:00

Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами

17.05.2023 16:51

Чурилово совершает дорожный рывок

17.05.2023 16:35

Главный режиссер Камерного театра в жюри юбилейного фестиваля театров малых городов России

17.05.2023 16:24

Эшшольция зацветет около Публичной библиотеки

17.05.2023 16:12

Третий звонок перед «Балетом»: Wink представил финальный трейлер сериала

17.05.2023 15:57

В сквере на Южноуральской в Челябинске полным ходом формируют комфортную среду

17.05.2023 15:48

Челябинцев приглашают на праздничный автопробег «Авторадио» и Фестиваль ретро-автомобилей

17.05.2023 15:34

Челябинск в 16-ый раз принимал песенный парад имени К.И.Шульженко

17.05.2023 15:15

Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка

17.05.2023 15:07

Студентам ЮУрГГПУ вручили стипендии имени Дмитрия Быкова

17.05.2023 14:53

В Челябинской области в особенные даты лета ожидается свадебный бум

17.05.2023 14:48

Приём заявок на Бажовский фестиваль открыт

17.05.2023 14:18

Грозит ли поселкам под Копейском экологическая катастрофа?

17.05.2023 13:37

Суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы от Челябинской области Белоусову и его тёще

17.05.2023 12:34

Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»

17.05.2023 12:06

Главой Миасского городского округа избран Егор Ковальчук

17.05.2023 11:42

«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди

17.05.2023 11:42

За первый квартал 2023 года на Урал завезли медпрепаратов и оборудования на 1,3 миллиарда рублей

17.05.2023 11:31

Назначены представители губернатора в комиссию по отбору кандидатов на пост главы Нагайбакского района

17.05.2023 11:10

В Челябинской области новорожденных апрелят охотнее всего называли Мишами и Евами

17.05.2023 11:01

Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»

17.05.2023 10:43

В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников

17.05.2023 10:33

Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы

17.05.2023 10:28

В Челябинской области значительно снизилась циркуляция гриппа

17.05.2023 10:08

Ученые ЮУрГУ предложили систему цифровизации земель Челябинской области

17.05.2023 09:57

Готовы к труду и обороне: команда ММК признана самым спортивным коллективом России

17.05.2023 09:34

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о животных

16.05.2023 20:10

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих при обрушении кровли в Челябинске

16.05.2023 19:58

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+)

16.05.2023 18:18

В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека

16.05.2023 18:04

В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице

16.05.2023 17:57

Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных

16.05.2023 17:47

В Челябинске выберут самые чистые и красивые дворы

16.05.2023 17:31

В Чебаркульском районе ликвидирована нарколаборатория

16.05.2023 16:48

Челябинские власти продали недострой на Бейвеля за 56 миллионов рублей