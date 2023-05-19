МЧС назвали предварительную причину крупного пожара вблизи поселка Вязовая

Главное управление МЧС России по Челябинской области назвало предварительную причину крупного ландшафтного пожара, который накануне произошел в Усть-Катавском городском округе, и была угроза перехода огня на деревянные постройки вблизи поселка Вязовая.

Напомним, ландшафтный пожар начался 18 мая днем со стороны железной дороги, огонь прошел по краю леса и близко подступил к поселку. Тушение осложняли гористый рельеф местности и порывистый ветер.

«Всего огонь распространился на территории площадью в 45 гектаров. Чтобы защитить жилые дома, провели опашку территории. Дома не пострадали, но сгорела постройка на железнодорожном переезде», - сообщили в администрации Усть-Катавского городского округа.

В тушении участвовали более 60 человек и 19 единиц техники. Также были привлечены пожарные поезда со станций Бердяуш и Кропачеводля тушения пожара возле перегона Вязовая - Мурсалимкино.

К 21 часу 18 мая удалось остановить распространение огня.

«В ходе доследственной проверки установлено, что из выхлопной трубы проходящего тепловоза вылетели искры и загорелась трава на переезде», - озвучили предварительную причину пожара в пресс-службе ГУ МЧС области. По данным ведомства, полоса отвода железной дороги не была должным образом очищена от сухой растительности, что помогло пламени набрать силу и двинуться в сторону леса и населенного пункта.

В ГУ МЧС региона подчеркнули, что это уже не первый подобный инцидент на данной территории. Так 27 апреля после выброса искр из выхлопной трубы тепловоза также загорелась сухая трава с последующим переходом на лес. Площадь пожара тогда составила 240 гектар.

Прокуратура Усть-Катава проводит проверку по факту лесного пожара вблизи поселка Вязовая, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима.