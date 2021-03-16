Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн

В больнице Челябинска эвакуировали пациентов и персонал из-за загоревшегося матраца

В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с ТКО

На ЮУЖД 19 вагонов с углем сошли с путей

На ЮУЖД сошёл с рельс грузовой поезд

В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50

МЧС: Восстановительные работы на участке схода поезда ЮУЖД продлятся до вечера вторника

Аварийно-восстановительные работы на участке Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, где произошел сход с рельс вагонов грузового поезда, продлятся до вечера вторника.

Напомним, ранним утром 16 марта на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД сошли с рельс груженые углем вагоны поезда. На путях в обоих направлениях лежат 17 вагонов. Повреждены три опоры контактной сети и полкилометра железнодорожного полотна. Движение на этом участке остановлено. Пассажирские поезда отправлены в объезд.

К месту происшествия отправлены два аварийно-восстановительных поезда из Челябинска и Златоуста.

На месте находится оперативная группа Миасского пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В настоящее время производится подготовка к проведению аварийно-восстановительных работ. Время восстановления одного пути - до 20 часов (по московскому времени) 16 марта 2021 года», - уточнили в ГУ МЧС.