Минэкологии Челябинской области: Ведомство заинтересовано в объективном расследовании дела Безрукова

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) приглашает к участию в онлайн-конкурсе рецептов традици
20.07.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) спасли девочек, в минувшие выходные попавших в больницу в т
20.07.2021

Кома вместо эйфории: в Магнитогорске спасли девочек, отравившихся лекарством
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоусте (Челябинская область) рушится жилой дом на улице Герцена, общественники бьют тревогу.
20.07.2021

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20.07.2021

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20.07.2021

В Челябинске пятилетняя девочка тонула в бассейне, а двух подруг унесло на матрасе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.07.2021

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20.07.2021

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20.07.2021

Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
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ГУ МВД по Челябинской области
министерство экологии Челябинской области
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20.07.2021 16:08

Минэкологии Челябинской области: Ведомство заинтересовано в объективном расследовании дела Безрукова

Министерство экологии Челябинской области вслед за силовыми структурами подтвердило информацию о задержании замминистра Виталия Безрукова.

«Безрукову предъявлено обвинение по подозрению в превышении должностных полномочий. Министерство экологии заинтересовано в объективном расследовании. По запросу силовых структур в оперативном порядке предоставляются все необходимые материалы», - прокомментировали в ведомстве.

Сегодня также стало известно об увольнении по собственному желанию первого замминистра экологии Челябинской области Яны Куприковой. Постановлении о ее отставке было опубликовано вчера, 19 июля, до задержания Безрукова.

Автор: Екатерина Михайлова
Виталий Безруков
СКР
Челябинск
ГУ МВД по Челябинской области
министерство экологии Челябинской области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат Центрального района Челябинска Роман Никитин вчера, 19 июля, написал заявление на имя пре
20.07.2021

В региональном отделении «СР» прокомментировали заявление Романа Никитина о расформировании фракции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) приглашает к участию в онлайн-конкурсе рецептов традици
20.07.2021

«Аркаим» объявил сбор старинных рецептов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) спасли девочек, в минувшие выходные попавших в больницу в т
20.07.2021

Кома вместо эйфории: в Магнитогорске спасли девочек, отравившихся лекарством
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова возбуждено уголовное дело
20.07.2021

Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоусте (Челябинская область) рушится жилой дом на улице Герцена, общественники бьют тревогу.
20.07.2021

В Златоусте рушится жилой дом: люди паникуют, власти обещают решить проблему
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