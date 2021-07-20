Минэкологии Челябинской области: Ведомство заинтересовано в объективном расследовании дела Безрукова

Министерство экологии Челябинской области вслед за силовыми структурами подтвердило информацию о задержании замминистра Виталия Безрукова.

«Безрукову предъявлено обвинение по подозрению в превышении должностных полномочий. Министерство экологии заинтересовано в объективном расследовании. По запросу силовых структур в оперативном порядке предоставляются все необходимые материалы», - прокомментировали в ведомстве.

Сегодня также стало известно об увольнении по собственному желанию первого замминистра экологии Челябинской области Яны Куприковой. Постановлении о ее отставке было опубликовано вчера, 19 июля, до задержания Безрукова.