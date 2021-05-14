Минсоц: Работники челябинского дома для престарелых не могли определить качество крупы

Работники «Челябинского дома-интерната №1 для престарелых и инвалидов», где Россельхознадзор нашел мучку, не могли самостоятельно определить качество крупы. В то время как на всех упаковках была проставлена маркировка о соответствии ГОСТу.

Как напомнили в министерстве социальных отношений Челябинской области, сотрудники управления Россельхознадзора, при проверке нашли некачественную ячменную ячневую и кукурузную крупы. В ней содержалась мучка – переработанная крупа.

«Тогда как в государственном контракте было прописано, что крупа должна соответствовать требованиям государственного стандарта, - пояснили в региональном минсоце. - Специалисты учреждения не могли самостоятельно определить качество крупы, потому что такие характеристики невозможно установить без специального оборудования, к тому же на всех упаковках была проставлена маркировка о соответствии ГОСТу».

Крупа не создает угрозу для жизни и здоровья, поэтому предписание на возврат крупы Россельхознадзор не выдал.

Поставщика привлекут к административной ответственности за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).