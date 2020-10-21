Многодетную и беременную мать, которая заставляла детей воровать еду, оставили на свободе
Жительницу Октябрьского района (Челябинская область) приговорили к пяти годам лишения свободы условно за то, что она заставила своего сына и соседскую девочку воровать продукты. При вынесении приговора суд учел ее беременность и наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей.
В суде было установлено, что женщина в мае 2020 года в селе Октябрьское подговорила своего 12-летнего сына и знакомую 11-летнюю девочку проникнуть в частный дом и похитить продукты питания.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, малолетние под наблюдением обвиняемой взломали навесной замок у входной двери в дом, проникли в него и похитили продукты питания.
С учетом позиции государственного обвинителя, с учетом наличия на иждивении троих детей и беременности обвиняемой, судом виновной назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы условно.
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