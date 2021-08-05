Момент массовой аварии на трассе в Челябинской области попал на видео

В Ашинском районе Челябинской области автомобиль Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте. ГИБДД по Челябинской области распространило видео момента смертельного ДТП.

На кадрах видно, как машина Volkswagen Polo под управлением 74-летнего водителя поехала в левую сторону дороги - прямо на встречные автомобили. Там легковушка врезалась во внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и микроавтобус Toyota Hiace.

Напомним, в ДТП погибла 73-летняя пассажирка Volkswagen Polo. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.