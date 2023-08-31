31.08.2023
Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц
31.08.2023
Спортивный туризм стал доступен для южноуральцев с особенностями здоровья
31.08.2023
Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы
31.08.2023
Пять тысяч первоклассников получили рюкзаки и школьные наборы к первому сентября
31.08.2023
На Таганае в завершающий день лета выпал снег
31.08.2023
В Челябинске пройдет конкурс красоты для особых девушек
Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц
Мужчина, ставший жертвой чужого коварства, лишился более двух миллионов рублей
10.08.2023
Ростех предупредил о мошенниках, которых пытаются нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде
31.07.2023
Мошенники по борьбе с мошенниками: у жительницы Златоуста под предлогом борьбы с мошенниками выманили 700 тысяч рублей
04.07.2023
Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка
16.06.2023
Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023