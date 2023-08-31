Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц

Житель города Коркино (Челябинская область) дважды за месяц стал жертвой мошенников. Мужчина, долго державший оборону, но все-таки сдавшийся под натиском незнакомцев, лишился более двух миллионов рублей.

В первый раз 59-летний потерпевший перевел злоумышленникам более 1,1 миллиона рублей в начале августа этого года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». А через три недели он написал аналогичное заявление – полицейским ОМВД России по Коркинскому району, зафиксировавшим второй случай мошенничества в отношении одного и того же человека, пострадавший рассказал, что ему позвонили снова и рассказали, как он может вернуть ранее отправленные деньги.

«Для этого мужчине предложили перевести еще 900 тысяч рублей. При этом мошенники долго уговаривали его и утверждали, что этот перевод крайне необходим для возврата денег. Житель Коркино долго сомневался и не поддавался на уговоры, но в итоге оформил кредит и перевел названную сумму на номер, который ему указали. Но никакого возврата денежных средств коркинец так и не получил. Таким образом он лишился более двух миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту стражи порядка проводят процессуальную проверку.