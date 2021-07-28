28.07.2021
Прокуратура Челябинска выявила нарушения в водоснабжении поселка Петровский
28.07.2021
Мстительный челябинец пойдет под суд за распространение интимных фото экс-жены
28.07.2021
В поселке Западном ОМОН уничтожил боевые снаряды времен Великой Отечественной
28.07.2021
Очередной объект проекта БКАД не прошел проверку экспертов народного фронта
28.07.2021
В Челябинской области отмечается устойчивый рост ввода жилья
28.07.2021
В Ашинском районе водитель из Тольятти погиб в аварии с лесовозом
Мстительный челябинец пойдет под суд за распространение интимных фото экс-жены
22.07.2021
Прокуратура заступилась за сотрудников коммунальной фирмы, которым не выплачивали зарплату
20.07.2021
Прокуратура обязала мэрию Челябинска провести техническое обследование домов в «немецком квартале»
20.07.2021
Многомиллионный контракт с исправительной колонией в Челябинске заключен с нарушениями
14.07.2021
Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021