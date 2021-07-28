Мстительный челябинец пойдет под суд за распространение интимных фото экс-жены

В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который отомстил бывшей супруге. Экс-муж разослал интимные снимки женщины ее коллегам по работе.

«По версии следствия, 40-летний житель Челябинска в мае текущего года после бракоразводного процесса, используя ранее полученные им сведения о частной жизни бывшей супруги, без ее согласия отправил сообщения с интимными фотографиями последней на различные электронные адреса сотрудников, работавших с потерпевшей», - рассказала обстоятельства произошедшего старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

Уголовное дело направили в Советский районный суд Челябинска. Бывшему супругу грозит до двух лет лишения свободы.