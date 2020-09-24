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На мокрой трассе под Златоустом насмерть разбился молодой водитель

Фото: 
УГИБДД по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 10:14
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На трассе Миасс-Златоуст (Челябинская область) вчера вечером, 23-го сентября, во время дождя произошла авария со смертельным исходом. Погиб один человек, двое получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

«Двадцатилетний водитель за рулем ВАЗ-21099 на 25-м километре автодороги выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомобилями «Фиат Альбеа» и «Рено Логан». В результате ДТП водитель отечественного авто погиб, водитель «Фиат» и пассажир «Рено» получили травмы», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия. Стражи порядка уже выяснили, что водитель ВАЗа проживал в Златоусте и имел стаж вождения с 2018-го года. За нарушения ПДД он привлекался к административной ответственности 11 раз.

 

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