На мокрой трассе под Златоустом насмерть разбился молодой водитель

На трассе Миасс-Златоуст (Челябинская область) вчера вечером, 23-го сентября, во время дождя произошла авария со смертельным исходом. Погиб один человек, двое получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

«Двадцатилетний водитель за рулем ВАЗ-21099 на 25-м километре автодороги выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомобилями «Фиат Альбеа» и «Рено Логан». В результате ДТП водитель отечественного авто погиб, водитель «Фиат» и пассажир «Рено» получили травмы», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия. Стражи порядка уже выяснили, что водитель ВАЗа проживал в Златоусте и имел стаж вождения с 2018-го года. За нарушения ПДД он привлекался к административной ответственности 11 раз.