На охваченном пожарами юге Челябинской области из огня вынесли олененка

Пожарные спасли олененка на юге Челябинской области, где сейчас бушуют пожары. Огнем объяты Карталинский, Нагайбакский и Увельский муниципальные районы, сообщили в ГУ МЧС региона.

“Пожарные продолжают работать на тушении природных пожаров на юге области. Стало доброй традицией - спасение животных из огненного плена”, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, огонь начал охватывать леса на юге Челябинской области вчера, восьмого июля. На подмогу южноуральским пожарным послали авиацию МЧС России: самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8.

Основные усилия пожарных сосредоточены на тушении трех очагов на общей площади 1450 га (1 очаг Нагайбакский МР на площади -1000 га, 2 очага Карталинский МР на площади - 400 и 50 га). Для защиты населенного пункта Запасное привлекли два пожарных поезда со станций Карталы и Магнитогорск. Аварийно-восстановительным поездом станции Карталы доставлены два бульдозера ДЭТ-250 в населенный пункт Джабык для создания минерализованных полос.

“С людьми разговаривают. Проводится оповещение населения, при необходимости эвакуации в готовности автобусы и пункты временного размещения, - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. - Кроме того в горимые районы направлены сводные мобильные отряды Главного управления МЧС России по Челябинской области и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. Группировка там сейчас большая”.