Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области крайне серьезная, на подмогу региону прислали авиацию

Ситуация с лесными пожарами на юге Челябинской обострилась до такой степени, что сегодня ночью, девятого июля, на подмогу южноуральцам послали авиацию. Возникла реальная угроза перекидывания огня на населенные пункты.

Из Ростова в регион был направлен самолет Бе-200, из Екатеринбурга - специальный вертолет Ми-8. Авиация начала тушить пламя с воздуха с пяти утра, очень удачно осуществив сброс воды. Об этом сегодня утром, девятого июля, заявил губернатор Алексей Текслер по итогам заседания регионального оперативного штаба, на котором обсуждалась тема лесных пожаров на юге области: возгорания начались во второй половине дня, ситуация осложнилась усилением ветра (вплоть до штормового) – верховые пожары стали достаточно быстро распространяться. Сегодня прогноз погоды также неблагоприятный - в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 21-го метра в секунду.

В общей сложности на территории Челябинской области вчера, восьмого июля, возникло 16 лесных пожаров, 13 из них были ликвидированы в этот же день. Остались действующими три крупных пожара.

По словам Алексея Текслера, с пожарами в Уйском муниципальном районе удалось справиться еще вчера вечером. В Карталинском и Нагайбакском лес продолжает гореть.

«В настоящий момент действует три очага пожара, четыре населенных пункта находятся под угрозой, – отметил Алексей Текслер. – Вчера все силы и средства и главного управления МЧС России и региональной противопожарной службы были направлены к очагам пожаров».

Основная задача, которая ставилась перед спасателями и пожарными, – не допустить переброску пламени на жилые постройки, на дома. С этой целью проводилась опашка. Пожарные работали всю ночь для того, чтобы не допустить переход пламени. При этом была реальная угроза перекидывания огня на жилые дома.

«Отдельные очаги пламени доходили вплотную к границе населенных пунктов, но работа пожарных, спасателей, волонтеров, которые проводили опашку и помогали техникой, позволила не допустить возгорание жилых домов. При этом в Карталинском районе, в поселке Запасный, была проведена частичная эвакуация жителей в школу поселка Новокаолиновый», - сообщил Алексей Текслер.

В настоящий момент продолжают действовать очаги природных пожаров общей площадью 1450 гектаров. Один очаг в Нагайбакском районе - площадью около тысячи гектаров и два очага в Карталинском муниципальном районе - на площади 450 гектаров.

Огонь по-прежнему угрожает четырем населенным пунктам. Это поселки Новокоалиновый (более 200 частных жилых домов), Джабык (более 300 частных жилых домов, детский сад и школа), Запасное (150 частных жилых домов) в Карталинском районе (одна из местных жительниц в панике написала о происходящем в Инстаграм Алексея Текслера) и село Париж (семь многоквартирных домов и более 800 частных жилых домов) в Нагайбакском районе – восьмого июля в связи с угрозой пожара из летнего оздоровительного лагеря неподалеку от Парижа эвакуировали всех детей.

«Для всех нас это была бессонная ночь, но, считаю, что, несмотря на сложности, мы с этой ситуацией справились, хотя, повторю, угроза остается. Техника продолжает активно работать. Прогноз погоды достаточно непростой. Тем не менее, сейчас на оперативном штабе договорились усилить группировку, и - самое главное - продолжать использовать специальную авиацию для тушения пожаров. Каждые полчаса идет информирование об изменение ситуации, работе с жителями. Организовали ПВР, необходимый подвоз воды. В случае необходимости будем принимать решение об эвакуации. Но, повторюсь, сейчас положение лучше, чем было ночью. Рассчитываем на то, что ситуация не будет осложняться», – подчеркнул губернатор.

По итогам оперативного штаба Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов докладывать информацию об изменении ситуации и о работе авиационной техники каждые 30 минут.

Бригады МЧС и региональной противопожарной службы мобилизованы для тушения пожаров.

Продолжается работа по обеспечению безопасности жителей населенных пунктов.