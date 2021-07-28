28.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 июля
28.07.2021
На озере Зюраткуль опрокинулась металлическая лодка с рыбаками
28.07.2021
В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках
28.07.2021
Прокуратура Челябинска требует возбудить уголовное дело против мужчины, избившего пенсионера
28.07.2021
Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение пациентов с ковидом
28.07.2021
Сотрудниками УФСБ ликвидирована нарколаборатория
На озере Зюраткуль опрокинулась металлическая лодка с рыбаками
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021