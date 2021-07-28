На озере Зюраткуль опрокинулась металлическая лодка с рыбаками

В Саткинском районе Челябинской области на озере Зюраткуль очевидцам удалось спасти мужчин, которые оказались в воде из-за опрокинувшейся лодки. Сотрудники ГУ МЧС региона просят южноуральцев соблюдать правила безопасности на воде.

По данным регионального чрезвычайного ведомства, трое мужчин в возрасте 33, 34 и 35 лет рыбачили на озере Зюраткуль в одном километре от берега. В какой-то момент судно опрокинулось. Рыбаки оказались в воде.

Их спасли очевидцы, которые вытащили мужчин на берег. Предварительно, все трое находились в алкогольном опьянении,

«Эта история закончилась благополучно. Вот только грань везения очень тонкая и надеяться на авось взрослому человеку недопустимо», - предупредили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области напомнили жителям и гостям Южного Урала о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах. В случае, если вы стали очевидцем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных оперативных служб: «101» или «112».

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области