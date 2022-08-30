На ремонтируемой трассе в Челябинской области грузовик снес две легковушки

В Челябинской области сегодня днем, 30-го августа, столкнулись грузовик и три легковушки. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.

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Как сообщает региональное управление ГИБДД, в 13 часов 15 минут на 79-м километре автодороги Челябинск - Троицк водитель фуры «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий в попутном направлении автомобиль «Дэу Нексия», который в результате столкновения с гигантом на колесах съехал в кювет. Грузовик тем временем продолжил движение и влепился в стоявшую впереди иномарку «Киа Спортейдж», а та, в свою очередь, зацепила «Рено Сандеро».

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции организовали на месте происшествия (ДТП произошло на месте проведения дорожных ремонтных работ) реверсивное движение. Также туда отправился дополнительный экипаж ДПС – для недопущения заторов.