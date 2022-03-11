На Таганае продолжается поиск пропавшего туриста из Перми

В Челябинской области усилили группировку спасателей по поиску туриста из Перми, пропавшего седьмого марта на территории национального парка "Таганай".

На Таганае сейчас продолжаются работы поисково-спасательной службы Челябинской области по поиску туриста из Перми. Группировку, задействованную в поисковых работах, усилили сегодня, 11 марта.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службе региона, к спасателям и сотрудникам национального парка присоединились сотрудники пожарной охраны, добровольные спасатели Челябинского регионального отделения РОССОЮЗСПАС и поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, тревогу поднял сотрудник приюта «Гремучий ключ» после того, как вечером седьмого марта 21-летний турист, приехавший на Южный Урал из Перми, не вернулся к месту стоянки. Известно, что парень 2001-го года рождения совершал одиночные походы по маршрутам национального парка. Около восьми утра седьмого марта он вышел на очередную прогулку (в неизвестном направлении) и с тех пор к своей палатке не возвращался.

На снегоходах и пешком спасатели и добровольцы ведут обследование всех пеших троп, маршрутов, смотровых площадок, стоянок парка.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области