На трассе М-5 в Челябинской области легковушка залетела под стоящий грузовик, двое погибших

В Челябинской области на трассе М-5 произошло жуткое ДТП. Легковушка залетела под стоящий грузовик. Женщина-водитель и один из пассажиров ВАЗа погибли на месте. Еще два человека, ехавших в легковом автомобиле, госпитализированы.

Авария со смертельным исходом произошла 16 августа на 1759 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Миасского городского округа.

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«По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2110 совершила наезд на стоящий частично на проезжей части автомобиль «КамАЗ» с прицепом, у которого при движении произошла поломка заднего моста (у тягача)», - сообщили в УГИБДД Челябинской области.

Женщина-водитель (год рождения не установлен) и мужчина-пассажир скончались на месте происшествия. Ехавшие в легковушке бабушка и юноша лет 16-17-ти госпитализированы.

Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.