На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

В Челябинской области Газель залетела под грузовик. Один человек погиб на месте.

Авария со смертельным исходом произошла исходом произошла на 28 километре автодороги «Западный обход Челябинска».

«Водитель автомобиля «Газель» при неустановленных обстоятельствах по предварительным данным выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Газель от полученных травм скончался на месте происшествия.