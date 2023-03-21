На трассе в Сосновском районе столкнулись грузовики

В Сосновском районе (Челябинская область) столкнулись грузовые автомобили. Пострадавших в ДТП нет.

Авария произошла сегодня, 21 марта, на территории Сосновского района на 27 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу».

«Водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» совершил столкновение с движущимся и осуществляющим дорожные работы грузовым автомобилем «Ман», и совершил опрокидывание на проезжей части, после чего на опрокинувшийся автомобиль совершил наезд грузовой автомобиль «Фредлайнер», движущийся в попутном направлении и также совершил опрокидывание», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Предварительно пострадавших в ДТП нет. В настоящее время принимаются все меры по ликвидации происшествия.