На Южном Урале торговец погасил штрафы, пообщавшись с силовым подразделением УФССП

Фрукто-овощной делец погасил 52 штрафа за нарушение правил дорожного движения машиной ГАЗ 2705 «Соболь» только после привлечения сотрудников отделения особого назначения, сообщили в УФССП России по Челябинской области.

“Машина – рабочая лошадка, на ней осуществлялась доставка товара по нескольким торговым точкам – уличным палаткам. На контакт владелец транспортного средства не желал идти, в исполнительных документах было указано несколько адресов, поэтому машину и, собственно, ее хозяина пришлось поискать”, - рассказали в УФССП региона.

Машина двигалась по одному маршруту: оптовый рынок, торговые точки.

“На одной из них судебные приставы пообщались с сыновьями автовладельца. В разговоре молодые люди не стеснялись в выражениях, машину передавать для ареста отказались категорически, что и стало основанием для привлечения сотрудников отделения особого назначения”, - пояснили в УФССП по Челябинской области.

Молодежь пригрозила сжечь машину. На что им ответили, что тогда придется отвечать в суде по статье 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

В итоге должник погасил все штрафы на сумму в 51 тысячу рублей. Машина будет под арестов до момента фактического окончания исполнительных производств.