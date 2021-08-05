05.08.2021
Жителю Перми грозит пожизненный срок за попытку сбыта крупной партии наркотиков
05.08.2021
На Южном Урале торговец погасил штрафы, пообщавшись с силовым подразделением УФССП
05.08.2021
В Челябинской области – новый антирекорд по числу умерших за сутки жителей с ковидом
05.08.2021
Многодетные семьи смогут посещать зоопарк Челябинска бесплатно
05.08.2021
В Челябинской области в массовой аварии на трассе погибла пенсионерка
05.08.2021
В Челябинской области мошенники теперь представляются сотрудниками полиции и ФСБ
На Южном Урале торговец погасил штрафы, пообщавшись с силовым подразделением УФССП
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021