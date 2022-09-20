Начальница почты из Чебаркуля похищала доплаты ко Дню пожилого человека

В Чебаркуле (Челябинская область) полицейские передали в суд уголовное дело по факту хищения доплат ко Дню пожилого человека сотрудницей почтового отделения.

В Чебаркульский городской суд Челябинской области с обвинительным заключением направлено уголовное дело, возбужденное по статье « «Присвоение или растрата» в отношении должностного лица почтамта.

«В рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что 30-летняя местная жительница, исполняя обязанности начальника одного из отделений почтовой связи, самостоятельно расписалась в документах на получение выплат ко Дню пожилого человека за четырех местных жителей, подделав их подписи», - сообщили в региональном полицейском главке.

После чего она похитила деньги из кассы, поскольку имела к ней доступ в соответствии со своим должностным статусом.

«Почта активно содействовала правоохранительным органам в раскрытии преступления. Бывшая сотрудница компенсировала ущерб. Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы выявлять и предотвращать такие случаи», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области

Светлана Замятина.

Напомним, в 2022 году в Челябинской области пенсионерам ко Дню пожилого человека власти выплачивают по 700 рублей.