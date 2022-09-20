20.09.2022
Начальница почты из Чебаркуля похищала доплаты ко Дню пожилого человека
20.09.2022
Вымогатели шантажировали жительниц Магнитогорска, выложивших свои приватные фото в соцсети
20.09.2022
ММК презентует свои высокопрочные стали на международной выставке в Казахстане
20.09.2022
Медведь решил прогуляться в Миасском округе
19.09.2022
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
19.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)
Начальница почты из Чебаркуля похищала доплаты ко Дню пожилого человека
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022