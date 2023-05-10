10.05.2023
Направлено в суд дело главы «Аквамарина», подчиненные которого погибли при очистке свинокомплекса
10.05.2023
Суд отказал бывшему фельдъегерю из Копейска в смягчении наказания
10.05.2023
Жители четырех районов Челябинска могут увидеть в своих квартирах «цветную» воду
10.05.2023
Пожилая жительница Снежинска продала квартиру под влиянием лжеполицейского
10.05.2023
В Челябинской области лишенный прав водитель погиб, влетев в остановку
10.05.2023
Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, провели экскурсию по своему блиндажу
Направлено в суд дело главы «Аквамарина», подчиненные которого погибли при очистке свинокомплекса
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023