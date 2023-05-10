Направлено в суд дело главы «Аквамарина», подчиненные которого погибли при очистке свинокомплекса

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Аквамарин» Ольги Шихашвили, двое подчиненных которой погибли во время проведения очистки канализации свинокомплекса «Родниковский» (Красноармейский район, Челябинская область). Она обвиняется по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия, работники ООО «Аквамарин» в составе бригады из четырех человек выполняли работы по уборке помещений цеха ООО «Родниковский свинокомплекс» от продуктов жизнедеятельности поголовья свиней.

«Обвиняемая, в нарушение правил по охране труда, не разработала локальные нормативные акты, устанавливающие правила безопасного проведения работ, не ознакомила с ними работников, не обеспечила проведение предварительных проверок воздушной среды помещений на содержание кислорода, углекислого газа и других опасных веществ, а также не обеспечила работников необходимыми средствами индивидуальной защиты органов дыхания», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате нарушений работник, не прошедший обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, без надлежащих средств индивидуальной защиты органов дыхания спустился в подвальное помещение цеха, где вследствие низкого содержания кислорода скончался в результате асфиксии. С целью оказания помощи за ним пустился второй работник, который также скончался в результате асфиксии.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд.