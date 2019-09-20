Насильника и убийцу приговорили к пожизненному сроку

Свердловский областной суд огласил приговор по делу о серии разбойных нападений, убийстве пенсионерки, изнасиловании и убийстве ребенка. Большинство преступлений были совершены в Челябинске.

Свердловский областной суд признал уроженца Курганской области Николая Агеева виновным в серии разбойных нападений, изнасиловании несовершеннолетней, двух убийствах и двух покушениях на убийство. Большая часть преступлений была совершена на территории Челябинска.

«Как установил суд, ранее судимый уроженец Курганской области Николай Агеев нападал на реализаторов продовольственных товаров, наносил своим жертвам удары газовым ключом или молотком, после чего похищал выручку. Последний эпизод был совершен в Каменске-Уральском, куда Агеев прибыл, скрываясь от правоохранительных органов Челябинска», - сообщили в пресс-службе суда Свердловской области.

Одно из преступлений всех поразило особым цинизмом. В Каменске-Уральском познакомился с мужчиной, к которому они отправились домой распивать спиртные напитки. По версии следствия, в ходе застолья гость оглушил хозяина жилища. Когда мужчина потерял сознание, злоумышленник похитил 19 тысяч рублей, а перед уходом изнасиловал и утопил в ванной 10-летнюю девочку, дочь сожительницы потерпевшего.

Свою вину подсудимый признал полностью. Осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в колонии особого режима.