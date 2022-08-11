Не хотела давать в долг: в Магнитогорске узбек задушил подушкой бывшую тещу

В Магнитогорске (Челябинская область) в суд направлено уголовное дело об убийстве пенсионерки в 2014 году. Бывшую тещу подушкой задушил уроженец Узбекистана, после чего скрылся от стражей порядка и прятался в Санкт-Петербурге почти восемь лет.

По версии следствия, мужчина в июне 2014 года пришел в дом к бывшей теще, у которой попросил в долг денежные средства. После отказа женщины в передаче денежных средств, а также из личной неприязни, возникшей ввиду высказанных оскорблений со стороны последней, обвиняемый нанес 60-летней потерпевшей множественные удары кулаками по голове и телу, а затем задушил подушкой.

«После совершения убийства обвиняемый похитил золотые украшения и два сотовых телефона мобильные средства связи на общую сумму 47 500 рублей, которые сдал в ломбард», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С места преступления обвиняемый автостопом доехал до Санкт-Петербурга, где скрывался на протяжении восьми лет.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия не отрицал своей причастности к преступлениям, подробно рассказал об обстоятельствах и мотивах их совершения.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска.