30.06.2021
Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году
30.06.2021
Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было
30.06.2021
В Челябинске во время движения загорелась маршрутка
30.06.2021
Путин: У молодежи появится «Пушкинская карта»
30.06.2021
Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию
30.06.2021
Прокуратура Снежинска заинтересовалась деятельностью яхт-клуба
Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было
22.06.2021
Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб
18.06.2021
В Челябинске сгорели мусорные контейнеры
17.06.2021
На птицефабрике «Равис» огонь охватил 3,8 тысячи квадратных метров
13.06.2021
Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021