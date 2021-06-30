Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было

МЧС по Челябинской области официально заявило, что никакого взрыва газового баллона на пожаре на продуктовом рынке не было.

Некоторые СМИ Челябинска распространили информацию, что, якобы, причиной пожара в хозяйственном павильоне на продуктовом рынке в Металлургическом районе (рядом с роддомом) стал взрыв газового баллона.

«Никакого взрыва не было. Подтверждение этому - быстрая ликвидация горения! Внутри было несколько пластиковых емкостей из-под пищевых напитков. От теплового воздействия они могли разгерметизироваться. Эти звуки и слышали очевидцы. Баллонов с газом не обнаружено», - сообщили в МЧС.

Напомним, сегодня, 30 июня, в 14.02 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре на рынке, расположенном по улице Черкасской. Рядом находится роддом. Пожар никак не повлиял на его работу.

Причины пожара выясняются.