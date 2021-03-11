Кубок мира по фристайлу под Миассом: иностранцы в восторге, россияне заряжены на победу

Областной суд оставил челябинского бизнесмена Павла Вибе за решеткой

Известный челябинский бизнесмен Павел Вибе, осужденный за хищение 60 миллионов рублей, снова пытался добиться смягчения наказания и замены дальнейшего отбывания срока в колонии на принудительные работы. Судом ему было в этом отказано.

Сегодня, 11 марта, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката в интересах осужденного Павла Вибе, оставил без изменения постановление суда Копейска от 13 января 2021 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства защитника о замене Вибе неотбытой части наказания принудительными работами.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, суд апелляционной инстанции согласился с выводами о том, что наказание в виде лишения свободы осужденному не может быть изменено, так как он неоднократно получал взыскания за нарушение порядка и ни разу не поощрялся.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», известный челябинский бизнесмен, бывший вице-губернатор Иркутской области Павел Вибе был задержан в Москве в ноябре 2018 года. Он долгое время скрывался от силовиков в столице и был объявлен в федеральный розыск.

Павел Вибе в 90-е годы являлся известным в Челябинске бизнесменом. Он создал мясной бренд «Вюрст». Приложил руку к переделу собственности завода «Калибр», в результате чего стал владельцем контрольного пакета акций. Также в собственности Павла Вибе находились заводы в Троицке, Подмосковье, Калмыкии и Сургуте.

В 2005 году Павел Вибе стал заместителем губернатора Иркутской области по управлению имуществом и региональными ресурсами. Проработал в этой должности всего год. А в 2008 году против Павла Вибе было возбуждено уголовное дело о нанесении ущерба бюджету на сумму 60 миллионов рублей. Он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Выйти на его след силовики смогли после того, как беглый бизнесмен попытался взять крупный кредит в одном из московских банков.

Осужден Вибе за хищение денежных средств, полученных в качестве займов от физических и юридических лиц. Третьего февраля 2020 года Тушинским районным судом Москвы он был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом зачета времени содержания под стражей неотбытый срок лишения свободы на момент рассмотрения ходатайства в суде составил два года 26 дней.