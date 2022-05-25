Облсуд признал так и не сознавшегося Евстратьева виновным в убийстве челябинского бизнесмена

Челябинский областной суд сегодня, 25-го мая, огласил обвинительный приговор Борису Евстратьеву 1965-го года рождения, признав его виновным в разбое и убийстве (пункт «в» части четвертой статьи 162 УК РФ; пункт «з», части второй статьи 105 УК РФ).

Как известно, действовал Евстратьев не один, а с сообщником, к преступлениям готовился заранее, предварительно сговорившись с подельником – он так и не был установлен следствием.

Облсуд приговорил его к 17-ти с половиной годам колонии строгого режима, назначил штраф в размере двухсот тысяч рублей, ограничил свободу на два года, возложил на Евстратьева определенные обязанности.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда в размере одного миллиона 800 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

В суде напомнили, что шестого апреля текущего года вердиктом коллегии суда присяжных заседателей Борис Евстратьев был признан виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал положительные и удовлетворительные характеристики Евстратьева, состояние его здоровья, обусловленное наличием хронических заболеваний, состояние здоровья супруги подсудимого и наличие у нее инвалидности, а также возраст Евстратьева.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Подробности о совершенном Борисом Евстратьевым преступлении можно прочитать здесь. Напомним, его жертвой стал предприниматель, которого осужденный застрелил в поселке Новый Кременкуль на глазах членов семьи бизнесмена (его матери и жены), которые также пострадали в результате разбойного нападения. Преступление было совершено еще в октябре 2013-го года.

В прокуратуре Челябинской области сообщили, что, надев на голову маску и вооружившись охотничьим карабином «Сайга», преступники в вечернее время напали на семью, проникнув против их воли в коттедж по улице Кленовой в поселке Новый Кременкуль Сосновского района, где Евстратьев убил хозяина дома из карабина.

Маму предпринимателя соучастник Евстратьева избил палкой, нанеся не менее двух десятков ударов. Из дома потерпевших подельники украли два золотых кольца стоимостью около 42-х тысяч рублей и деньги в размере 45 тысяч рублей – место их хранения указала избитая нападавшим мать предпринимателя.

В прокуратуре региона напомнили, что ранее по данному уголовному делу уже выносился ряд решений.

Так, приговором Челябинского областного суда от восьмого июня 2015-го года Евстратьев был оправдан на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 28-го октября 2015-го года оправдательный приговор был отменен - по доводам апелляционного представления с направлением дела на новое рассмотрение в ином составе суда.

При новом рассмотрении стороне обвинения удалось убедить коллегию присяжных заседателей в виновности подсудимого, который приговором Челябинского областного суда от 19-го февраля 2016-го года - на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей - признан виновным и осужден за совершение разбойного нападения и убийство к 18-ти годам лишения свободы.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от второго августа 2016-го года приговор в части квалификации действий и размера наказания оставлен без изменения.

Однако постановлением президиума Верховного Суда РФ от 30-го июня 2021-го года обвинительный приговор и решение суда апелляционной инстанции по уголовному делу Евстратьева отменены с направлением уголовного дела на новое рассмотрение.

«Отменяя судебные решения по уголовному делу, президиум ВС РФ указал, сославшись на постановление Европейского Суда по правам человека от 15-го декабря 2020-го года по делу «Евстратьев против России», на установленные последним нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допущенных при рассмотрении уголовного дела в отношении Евстратьева в суде Российской Федерации, выразившиеся в отказе суда вызвать по ходатайству стороны защиты в судебное заседание для допроса судебных экспертов, заключения которых были представлены стороной обвинения, а также принять в качестве доказательств заключения специалистов, представленные стороной защиты», - отметили в прокуратуре Челябинской области.

В апреле 2022-го года состоялось обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей, после чего суд ушел в совещательную комнату для постановления итогового решения: Борис Евстратьев признан виновным и проведет за решеткой еще не один год.