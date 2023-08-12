Обвиняемый в убийстве челябинки ревнивый иностранец отправился в СИЗО

В Челябинске сегодня, 12 августа, избрана мера пресечения – заключение под стражу – иностранному гражданину, обвиняемому в убийстве горожанке на почве ревности.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя регионального следственного управления СКР об избрании данной меры пресечения 49-летнему выходцу из Средней Азии, не имеющему регистрации на территории РФ и находившемуся в федеральном розыске.

Как отмечает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой стать 105 УК РФ.

Решением Центрального районного суда Челябинска обвиняемый арестован до 11 октября текущего года.

По данным следствия, выходец из Средней Азии ночью в одном из кафе Челябинске в ходе ссоры на почве ревности с целью убийства нанес ножом не менее шести ударов ранее знакомой ему женщине. Причиненные телесные повреждения явились причиной смерти потерпевшей – она скончалась в больнице.

Обвиняемый, скрывшийся с места преступления и задержанный спустя несколько дней, вину в совершении преступления признал, сообщает СУ СКР по Челябинской области.