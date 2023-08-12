Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан

Сотрудники СУ СКР по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального полицейского главка задержали подозреваемого в убийстве челябинки, в отношении которого возбуждено и расследуется уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ.

Напомним, с ножом в руках подозреваемый - выходец из Средней Азии - напал на свою знакомую ночью в кафе в августе этого года – в ходе ссоры на почве ревности, нанеся ей несколько ударов в грудную клетку (спутник женщины, с которым она сидела за столиком, убежал).

После этого ревнивец скрылся и был объявлен в розыск, напоминают в региональном полицейском главке. Потерпевшая была еще жива, когда ее доставили в больницу, однако спасти ее не удалось – она умерла в стенах лечебного учреждения.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.