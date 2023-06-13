13.06.2023
Решения и инициативы, прозвучавшие на челябинском форуме, направят в федеральные структуры
13.06.2023
В ЧелГУ открыт единственный на Урале диссертационный совет по медиакоммуникациям и журналистике
13.06.2023
Обжалован оправдательный приговор главе Троицка Александру Виноградову
13.06.2023
Суд смягчил меру пресечения гендиректору «Медсервис-регион» Елене Селищевой
13.06.2023
Южноуральских школьников приглашают принять участие в акции «Навстречу звездам и мечтам»
13.06.2023
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
Обжалован оправдательный приговор главе Троицка Александру Виноградову
02.03.2023
Троицкие единороссы навестили в зоне СВО земляка-добровольца
10.06.2021
Полномочия главы Троицка будет исполнять Кирилл Рогель
07.06.2021
Александра Виноградова отстранили от должности мэра Троицка
19.05.2021
Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023