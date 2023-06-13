Обжалован оправдательный приговор главе Троицка Александру Виноградову

В апелляционную инстанцию Челябинского областного суда направлена апелляционная жалоба на оправдательный приговор мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову, вынесенный городским судом.

«Прокуратура внесла представление на оправдательный приговор в апелляционную инстанцию областного суда», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в областной прокуратуре.

Как уже сообщало агентство, глава Троицкого городского округа Александр Виноградов была задержан в марте 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2. ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году Виноградов с превышением должностных полномочий инициировал процесс передачи объектов имущественного комплекса ООО «Теплосервис» другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. Мэр вину не признал. В администрации Троицка прокомментировали арест главы, назвав обвинения «надуманными».

Изначально Виноградову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, затем областной суд изменил ее на домашний арест.

В мае 2023 года Троицкий городской суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении Александра Виноградова. С главы были сняты все обвинения.