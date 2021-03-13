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Мэрия Троицка считает надуманным обвинение в отношении арестованного главы Виноградова

Администрация Троицкого муниципального района (Челябинская область) прокомментировала предъявление обвинения и арест главы Александра Виноградова.

Напомним, 12 марта 2021 года Виноградову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Уголовное дело по данной статье было возбуждено 22 января 2020 года. Администрация города считает обвинение надуманным», - подчеркивают в мэрии.

В администрации напоминают, в октябре 2019 года жители Троицка могли остаться без отопления по вине ЗАО «ТЭК» - компания отказывалась включить в работу центральные тепловые пункты, которые были переданы ей на обслуживание.

По решению комиссии по предупреждению ЧС, ЦТП были открыты (совместно с полицией, МЧС и представителями прокуратуры) и переданы единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» для их включения и организации нормального теплоснабжения населения.

«Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию», - считают в администрации.

А по версии следствия, своими действиями глава города Александр Виноградов превысил должностные полномочия. Превышение полномочий заключалось в передаче права по включению ЦТП организации ООО «Перспектива». Следствие видит в этом нарушение интересов ЗАО «ТЭК».

«Администрация города надеется на установление истины по уголовному делу», - рассчитывают в мэрии.

Напомним, в декабре 2020 года был задержан заместитель главы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман. Ему также предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ).

Тогда глава Александр Виноградов заявил, что его заместителя несправедливо обвиняют в превышении должностных полномочий. Но свою вину вице-мэр признал и был отпущен из СИЗО под домашний арест.