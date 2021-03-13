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Один человек погиб в результате столкновения двух большегрузов и легковушки на М-5 под Симом

В субботу, 13 марта, на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, ДТП произошло в 17 часов 50 минут на 1591 километре федеральной трассы М-5.

У автомобиля МАЗ-6425 с полуприцепом ЧМЗАП, которым управлял 40-летний мужчина, на спуске отказали тормоза. В результате большегруз столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем Киа Соренто. От удара иномарка врезалась в автомобиль Скания с прицепом Тонар, ехавшим в попутном направлении (за рулем находился 33-летний водитель).

В результате аварии 38-летний водитель Киа Соренто от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель МАЗа получил телесные повреждения.

Как сообщают очевидцы в группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск» ВКонтакте, на участке трассы, где произошло ДТП, образовалась большая пробка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области