Огонь помог похитителю в Чебаркульском районе

Полицейские Чебаркуля (Челябинская область) оперативно задержали мужчину, подозреваемого в краже теленка.

Сообщение в полицию Чебаркульского района от жительницы деревни Зауралово о пропаже 5-месячной телки стоимостью 25 000 рублей поступило утром.

Прибывшим к месту происшествия сотрудникам полиции заявительница рассказала, что обнаружила пропажу животного из сарая. Женщина отметила, что ночью лаяла ее собака, однако она не вышла во двор проверить, все ли в порядке.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска МО МВД России «Чебаркульский» при содействии участкового уполномоченного полиции был задержан подозреваемый – местный житель.

29-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные деяния, признался в совершении кражи теленка и последующей его продаже неизвестному лицу. Мужчина незаконно проник на территорию домовладения, а чтобы зайти в загон, где содержалась телка, он использовал огонь, расплавив капроновый шнур, соединявший створки ограждения.

Следователями МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции предпринимают меры к розыску похищенного животного, уточнилил в главке.