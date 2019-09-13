Это был одиночный «обстрел

Охранник рассказал, кто облил зеленкой офис «Единой России» в Челябинске
Происшествия
Сегодня, 13:29
Автор: 
Евгения Александрова

Охранник рассказал, кто облил зеленкой офис «Единой России» на улице Свободы в Советском районе Челябинска. Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», инцидент произошел сегодня, 13-го сентября, около 11-ти утра.

Оказалось, акт утреннего пятничного хулиганства совершил один человек  - парень, на вид лет 25-ти. Он размахнулся и бросил пузырек с зеленкой в вывеску отделения. Охранник увидел это в окно.

В настоящее время в отделении партии продолжается просмотр записей камер видеонаблюдения, после чего будет написано заявление в полицию Советского района.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 13:16
Челябинское отделение «Единой России» позеленело
Политика
10.09.19 15:43
В Челябинске назвали районы с самыми активными и пассивными избирателями
Политика
09.09.19 15:50
Это была очень сложная кампания
Мякуш дал оценку выборам депутатов в Челябинске и регионе
Политика
31.08.19 16:20
Представители разных партий, движений и общественники собрались на вернисаж
Вчера, 17:33
В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку
Вчера, 16:25
Экс-полицейского из Чебаркуля, обвиняемого в сексуальных домогательствах, оставили под стражей
Вчера, 14:40
Николай Сандаков пока останется в колонии
Вчера, 13:34
Мигранта отправили в колонию за взятку челябинскому полицейскому
Вчера, 12:58
Экс-замминистра социальных отношений и его подельница заплатят 30 миллионов государству
Вчера, 12:53
Челябинский координатор штаба Навального попал на допрос в СКР
Вчера, 11:36
В Крыму подростка из Магнитогорска унесло в открытое море
11.09.19 14:29
Число пострадавших в аварии с маршруткой возросло до 13 человек
11.09.19 14:14
Замдиректору Чебаркульского лесничества предъявлено обвинение в получении взятки
11.09.19 14:10
Челябинские полицейские поймали юных поджигателей мусорных баков
Крупным планом
Сегодня, 14:44
Следы человека
Мы спонсируем зелень Шершней
Происшествия
Сегодня, 13:16
Челябинское отделение «Единой России» позеленело
Новости
Сегодня, 14:05
Происшествия
Замдиректора Ильменского заповедника заплатит 5 миллионов рублей за незаконную рубку деревьев
Сегодня, 13:40
Происшествия
Дело экс-депутата из Миасса, замешанного в деле о покупке здания для детского сада, передано в суд
Сегодня, 11:07
Происшествия
Полицейские из Челябинска проигнорировали ограбление прохожего
Сегодня, 10:17
Общество
На трассе М-5 устанавливают резиновые светоотражатели
Вчера, 17:33
Происшествия
В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 14:05
Происшествия
Замдиректора Ильменского заповедника заплатит 5 миллионов рублей за незаконную рубку деревьев
Сегодня, 13:40
Происшествия
Дело экс-депутата из Миасса, замешанного в деле о покупке здания для детского сада, передано в суд
Сегодня, 11:07
Происшествия
Полицейские из Челябинска проигнорировали ограбление прохожего
Вчера, 17:33
Происшествия
В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку
Вчера, 16:25
Происшествия
Экс-полицейского из Чебаркуля, обвиняемого в сексуальных домогательствах, оставили под стражей
Теги
Единая Россия
Челябинск
УМВД по городу Челябинску
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика