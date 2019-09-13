Это был одиночный «обстрел
Это был одиночный «обстрел
Охранник рассказал, кто облил зеленкой офис «Единой России» в Челябинске
Происшествия
Сегодня, 13:29
Охранник рассказал, кто облил зеленкой офис «Единой России» на улице Свободы в Советском районе Челябинска. Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», инцидент произошел сегодня, 13-го сентября, около 11-ти утра.
Оказалось, акт утреннего пятничного хулиганства совершил один человек - парень, на вид лет 25-ти. Он размахнулся и бросил пузырек с зеленкой в вывеску отделения. Охранник увидел это в окно.
В настоящее время в отделении партии продолжается просмотр записей камер видеонаблюдения, после чего будет написано заявление в полицию Советского района.
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