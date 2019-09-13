Челябинское отделение «Единой России» позеленело
Происшествия
Сегодня, 13:16
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 13-го сентября, около 11-ти часов утра неизвестный (или неизвестные) облили зеленкой вывеску отделения партии «Единая Россия» в Советском районе на улице Свободы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в «ЕР», в настоящее время сотрудники офиса просматривают записи с камер видеонаблюдения. После «единороссы» напишут заявление об акте хулиганства в отдел полиции «Советский», приложив видеоматериалы.

Больше подобных «нападений» на офисы партии в столице Южного Урала не случилось. Зеленка на вывеске «Единой России» в Советском районе стала единичной «акцией».

Напомним, на выборах депутатов районных советов восьмого сентября «Единая Россия» завоевала в Челябинске 133 мандата из 170-ти, став безоговорочным лидером избирательной кампании. Кому-то это могло очень не понравиться.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 13:29
Это был одиночный «обстрел
Охранник рассказал, кто облил зеленкой офис «Единой России» в Челябинске
Политика
10.09.19 15:43
В Челябинске назвали районы с самыми активными и пассивными избирателями
Политика
09.09.19 15:50
Это была очень сложная кампания
Мякуш дал оценку выборам депутатов в Челябинске и регионе
Политика
31.08.19 16:20
Представители разных партий, движений и общественники собрались на вернисаж
Вчера, 17:33
В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку
Вчера, 16:25
Экс-полицейского из Чебаркуля, обвиняемого в сексуальных домогательствах, оставили под стражей
Вчера, 14:40
Николай Сандаков пока останется в колонии
Вчера, 13:34
Мигранта отправили в колонию за взятку челябинскому полицейскому
Вчера, 12:58
Экс-замминистра социальных отношений и его подельница заплатят 30 миллионов государству
Вчера, 12:53
Челябинский координатор штаба Навального попал на допрос в СКР
Вчера, 11:36
В Крыму подростка из Магнитогорска унесло в открытое море
11.09.19 14:29
Число пострадавших в аварии с маршруткой возросло до 13 человек
11.09.19 14:14
Замдиректору Чебаркульского лесничества предъявлено обвинение в получении взятки
11.09.19 14:10
Челябинские полицейские поймали юных поджигателей мусорных баков
Крупным планом
Сегодня, 14:44
Следы человека
Мы спонсируем зелень Шершней
Есть мнение
Вчера, 10:26
Столица Южного Урала глазами гостей
Челябинск - город без туалетов и мороженого
Новости
Сегодня, 14:05
Происшествия
Замдиректора Ильменского заповедника заплатит 5 миллионов рублей за незаконную рубку деревьев
Сегодня, 13:40
Происшествия
Дело экс-депутата из Миасса, замешанного в деле о покупке здания для детского сада, передано в суд
Сегодня, 11:07
Происшествия
Полицейские из Челябинска проигнорировали ограбление прохожего
Сегодня, 10:17
Общество
На трассе М-5 устанавливают резиновые светоотражатели
Вчера, 17:33
Происшествия
В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 14:05
Происшествия
Замдиректора Ильменского заповедника заплатит 5 миллионов рублей за незаконную рубку деревьев
Сегодня, 13:40
Происшествия
Дело экс-депутата из Миасса, замешанного в деле о покупке здания для детского сада, передано в суд
Сегодня, 11:07
Происшествия
Полицейские из Челябинска проигнорировали ограбление прохожего
Вчера, 17:33
Происшествия
В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку
Вчера, 16:25
Происшествия
Экс-полицейского из Чебаркуля, обвиняемого в сексуальных домогательствах, оставили под стражей
Теги
Единая Россия
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика