Челябинское отделение «Единой России» позеленело

В Челябинске сегодня, 13-го сентября, около 11-ти часов утра неизвестный (или неизвестные) облили зеленкой вывеску отделения партии «Единая Россия» в Советском районе на улице Свободы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в «ЕР», в настоящее время сотрудники офиса просматривают записи с камер видеонаблюдения. После «единороссы» напишут заявление об акте хулиганства в отдел полиции «Советский», приложив видеоматериалы.

Больше подобных «нападений» на офисы партии в столице Южного Урала не случилось. Зеленка на вывеске «Единой России» в Советском районе стала единичной «акцией».

Напомним, на выборах депутатов районных советов восьмого сентября «Единая Россия» завоевала в Челябинске 133 мандата из 170-ти, став безоговорочным лидером избирательной кампании. Кому-то это могло очень не понравиться.