22.02.2022
Около входа в челябинский Сад Победы перевернулась иномарка
21.02.2022
С коркинских улиц исчезли бездомные собаки, жители подозревают массовые отравления
21.02.2022
Ледовый городок на площади Революции Челябинска работает последний день
21.02.2022
Российские пограничники ликвидировали пятерых украинских диверсантов
21.02.2022
ФСБ: украинский снаряд разрушил российский объект погранслужбы
21.02.2022
Металлурги ЧЦЗ реализовали уникальный энергетический проект
Около входа в челябинский Сад Победы перевернулась иномарка
17.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
15.02.2022
В Челябинске четыре человека травмировались в аварии с маршруткой
04.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
03.02.2022
В Миассе в аварии пострадали два водителя
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022