Около входа в челябинский Сад Победы перевернулась иномарка

В Челябинске поздно вечером 21-го февраля около входа в парк «Сад Победы» в Тракторозаводском районе перевернулся «Ниссан».

Фотографиями иномарки, которая в результате столкновения с легковушкой марки «Деу Нексия» оказалась лежащей на крыше, с агентством «Урал-пресс-информ» поделился очевидец аварии. За перевернувшимся автомобилем приехал эвакуатор.

К счастью, в произошедшем на пересечении улиц Героев Танкограда и Комарова ДТП никто серьезно не пострадал, хотя скорая на место аварии, конечно, выезжала.

Как говорят очевидцы, пассажирка «Ниссана» после случившегося находилась в шоке.

Сотрудникам ГИБДД Челябинска предстоит выяснить обстоятельства ДТП и установить виновника произошедшего столкновения.