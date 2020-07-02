Осуждена ветврач из Челябинска, которая за взятки разрешала бизнесменам продавать колбасу без документов

В Челябинске ветеринарный врач ОГБУ «Челябинская ветстанция» осуждена за получение взяток от предпринимателей. Ей вынесен приговор по статьям «Получение взятки в значительном размере», «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог».

Судом установлено что обвиняемая, получила на свои банковские карты от индивидуальных предпринимателей денежные средства в сумме 49 тысяч рублей за оформление 95 ветеринарных сертификатов без фактического проведения ветеринарно-санитарной оценки подконтрольной продукции.

После получения заключений ветврача, бизнесмены торговали колбасой и мясной продукцией, за качество которых никто не отвечал.

«Кроме того, ветврач получила на банковскую карту мужа, находящуюся в ее пользовании, от заместителя директора коммерческой организации 9 тысяч рублей за аналогичные действия по систематическому оформлению ветеринарно-сопроводительных документов без фактического проведения ветеринарно-санитарной оценки подконтрольной продукции», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В ходе судебного заседания обвиняемая свою вину признала в полном объеме.

Суд назначил виновной наказание в виде 3 дет 1 месяца лишения свободы условно.