В Пластовском районе тушат крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар тушат на территории Пластовского муниципального района (Челябинская область). В настоящее время площадь пожара составляет 580 гектаров. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области.

Природный пожар начался вчера, 22 августа, в 12 часов дня на территории Восточно – Санарского участкового лесничества. К вечеру удалось остановить распространение огня на площади 550 гектаров. Но ночью 23 августа произошел переход огня через минерализованную полосу, с 5 утра работы по ликвидации огня возобновились. Как уточнили в пресс-службе Управления, площадь пожара на данный момент достигла 580 гектаров.

В тушении задействовано 68 человек и 28 единиц техники, в том числе 3 бульдозера Б-10.

«Тушение осложняется скалистой местностью, ветром. Кроме того, огонь идет по пожарам прошлых лет – по горельнику. При такой сухой погоде – горит, как спичка. Держим ситуации под жестким контролем. Угрозы населенным пунктам нет. Приняты все меры по наращиванию группировки сил и средств, работаем на ликвидацию», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

В пресс-службе Управления отметили, что в настоящее время горит только сухой лес. Основная задача пожарных сейчас – локализация огня.