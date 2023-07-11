В Усть-Катавском лесничестве дотушивают лесной пожар

На территории Усть-Катавского лесничества (Челябинская область) сегодня, 11 июля, дотушивают локализованный лесной пожар.

Как сообщает телеграм-канал ГУ лесами региона, в работе задействованы 17 человек и семь единиц техники. Тушение осложняется горной местностью и погодными условиями.

Как напоминают в главном управлении лесами Челябинской области, распространение огня на территории лесничества было остановлено десятого июля.

Отметим, в первой половине дня десятого июля в пригороде Усть-Катава начался техногенный пожар – горели пять нежилых строений. По причине неблагоприятных погодных условий (температура воздуха достигала +36 градусов, порывы ветра составляли 10-15 метров в секунду) техногенный пожар перешел в ландшафтный и в два часа дня распространился на земли лесного фонда.

Тушение началось незамедлительно. Со стихией боролись 35 человек и семь единиц техники. С помощью колесных тракторов и бульдозера провели тройную опашку по периметру возгорания. Распространение лесного пожара было остановлено на площади 50 гектаров.