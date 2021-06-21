21.06.2021
Россиян привьют повторно от covid-19
21.06.2021
Набиуллина назвала причину роста цен на товары народного потребления
21.06.2021
В Ленинском районе Челябинска погибли многолетние растения
21.06.2021
В Челябинске усилят контроль за соблюдением масочного режима
21.06.2021
«Солнечная долина» предлагает раннее бронирование горнолыжных туров
21.06.2021
Миллион за ВАЗ: российский автопроизводитель перейдет в дорогой сегмент
Отсутствие камер видеонаблюдения не позволило полицейским Челябинска быстро найти вандалов
16.06.2021
В отношении жителя Пензы, «заминировавшего» вокзал в Челябинске, возбуждено уголовное дело
15.06.2021
Котова настаивает, чтобы полиция больше внимание обращала на пьяных челябинцев
08.06.2021
Жительница Челябинска взяла два миллиона рублей, чтобы перевести их аферистам
08.06.2021
На стрелявшего по людям челябинца завели уголовное дело
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021