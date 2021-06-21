Отсутствие камер видеонаблюдения не позволило полицейским Челябинска быстро найти вандалов

В Челябинске вандалы разгромили шесть остановочных комплексов. Пять из них находились на Копейском шоссе, еще один на перекрестке улиц Салавата Юлаева и 250 Челябинска.

Как заявила сегодня, 21 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации глава Челябинска Наталья Котова, сейчас готовится заявление в полицию.

«Мы поднимали вопрос о том, что управление КДХ не до конца урегулировало вопрос с установкой системой видеонаблюдения. Это бы способствовало быстрому раскрытию преступлений», - сказал главный полицейский Челябинска Сергей Миронов.

Напомним, в прошлом году был задержан челябинец, который разбирал новые остановки. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 тысяч рублей.