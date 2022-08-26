Озерчанин незаконно продал дизельное топливо на сумму свыше девяти миллионов рублей

Житель Озерска (Челябинская область) нелегально продавал дизельное топливо, выручив за него почти десять миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Противоправную деятельность 55-летнего озерчанина пресекли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД.

«По предварительным данным, на протяжении пяти лет мужчина продавал нефтепродукты, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и не являясь участником или руководителем торговой организации. В результате нелегальной деятельности мужчина незаконно получил более девяти миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Озерчанину может грозить до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.