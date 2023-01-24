24.01.2023
В Челябинске ограблен салон сотовой связи
24.01.2023
Мэтр челябинской журналистики Борис Киршин отмечает 75-летний юбилей
24.01.2023
Патруль полицейских и дружинников задержал гражданина с героином
24.01.2023
Юные хоккеисты «Трактора» подарили белым медведям клюшки и экипировку
24.01.2023
Мужчина погиб, упав в Изумрудный карьер
24.01.2023
Полицейские нашли златоустовца, который повесил собаку
Патруль полицейских и дружинников задержал гражданина с героином
24.01.2023
В Челябинске ограблен салон сотовой связи
20.01.2023
В Челябинске задержаны похитители сейфов
15.12.2022
В Челябинске началась несанкционированная торговля елками
18.10.2021
Полицейские Челябинска устроили облаву на наркоманов
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023