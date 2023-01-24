Патруль полицейских и дружинников задержал гражданина с героином

Сводный патруль на улице Челябинска задержал злоумышленника со свертками героина.

Участковый Тракторозаводского отдела полиции вместе со слушателями Центра профподготовки регионального главка и представителями добровольной народной дружины «ЮУрГТК» задержали мужчину, у которого было обнаружено и изъято 48 свертков с героином общей массой более 20 граммов. Наркотики задержанный хранил с целью дальнейшего сбыта. Подозреваемый был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Полицейскими установлено, что задержанный – ранее не судимый, гражданин ближнего зарубежья. Прибыл в Челябинск в декабре прошлого года из Москвы. В Челябинске проживал в арендованной квартире», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Начальник управления МВД России по Челябинску полковник полиции Андрей Меньшенин намерен поощрить отличившихся сотрудников.