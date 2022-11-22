Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету

В Чебаркуле (Челябинская область) учитель одной из школ хотела через Интернет приобрести щенка породы бигль, а в итоге лишилась денег.

Объявление о продаже собаки педагог увидела на онлайн-платформе. По ее просьбе продавец в мессенджере даже отправил видео с щенком. Для оплаты ей необходимо было совершить онлайн-перевод почти десяти тысяч рублей, пройдя по ссылке, которую прислал собеседник.

«Такой способ оплаты у женщины доверия не вызвал – она опасалась, что мошенники смогут получить доступ к ее счету. О подобных схемах обмана жительница Чебаркуля неоднократно слышала от полицейских, которые предупреждали чебаркульцев о дистанционных мошенничествах на встречах с трудовыми коллективами», - рассказали в региональном полицейском главке.

Решив подстраховаться, педагог сначала перевела десять тысяч на банковскую карту своей дочери, на которой больше не было денег, а затем с нее произвела оплату на указанном продавцом интернет-ресурсе. Однако владелец собаки сообщил, что деньги не поступили.

Учительница не поняла на данном этапе, что уже стала жертвой афериста и повторила операцию по переводу денег. Осознание того, что она попалась на уловку мошенника пришло только после третьей просьбы «продавца» снова повторить перевод – якобы деньги не дошли. Женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские призывают южноуральцев проявлять бдительность, особенно при совершении онлайн-сделок с неизвестными вам людьми. В Челябинской области растет количество преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Вчера начальник УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин обратился к главам районов с предложением провести массированную разъяснительную работу с населением. Мошенники не дремлют и придумывают все более изощренные способы обмана. Будьте бдительны! От ваших действий зависит сохранность ваших же денег.