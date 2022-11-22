22.11.2022
Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету
22.11.2022
Челябинцу Евгению Кириченко вручат награду конкурса молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения
22.11.2022
Златоуст передал медоборудование в военный санаторий под Чебаркулем
22.11.2022
В Челябинске водитель легковушки погиб после столкновения с маршруткой
22.11.2022
На Дальнем Таганае «вырос» световой столб
22.11.2022
Режим «черного неба» в ряде городов Челябинской области сохранится до вечера среды
Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету
Учитель подстраховывалась, знаю о схемах мошенников, но они оказались хитрее
18.11.2022
Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей
17.11.2022
Аферисты обучают южноуральцев «финансовой грамотности»
15.11.2022
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
11.11.2022
Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022