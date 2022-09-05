Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений

Житель Южноуральска (Челябинская область) лишился накоплений в размере одного миллиона 200 тысяч рублей, переведя их мошенникам. По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 69-летний потерпевший, поняв, что стал жертвой обмана, обратился с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России «Южноуральский». Он рассказал стражам порядка о звонке неизвестного, представившегося сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с его сберегательного счета, на котором находилась крупная сумма. Чтобы предотвратить незаконную операцию, лжесотрудник банка предложил собеседнику временно перечислить деньги на «безопасные счета». Он также заверил мужчину, что по факту несанкционированного доступа к его счету обязательно будет возбуждено уголовное дело. И для большей убедительности назвал имя и фамилию сотрудника правоохранительного ведомства, который будет этим заниматься.

Южноуралец, не отключая телефон, с помощью другого гаджета вышел в интернет и проверил через общедоступные информационные ресурсы слова собеседника. Оказалось, что сотрудник с озвученными именем и фамилией действительно существует. После такого подтверждения сомнений в правдивости слов у мужчины не осталось. Продолжая телефонный разговор, потерпевший под диктовку незнакомца перевел один миллион двести тысяч рублей на сторонние счета.

Потерпевший рассказал полицейским, что он был осведомлен о таких мошеннических схемах. Информацию о подобных случаях и предостережение он видел в СМИ, слышал во время профилактических бесед, а также читал в тематических информационных листовках.