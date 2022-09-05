05.09.2022
Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений
05.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября (18+)
05.09.2022
Комфортный и безопасный подъем на высоту: Ай и Большие притесы соединила лестница из 409 ступеней
05.09.2022
Две команды Высшей лиги КВН выступят на дне рождения Челябинска
05.09.2022
Музей челябинского театра украсили старинные фортепиано легендарных немецких фабрик
05.09.2022
Ремонтники металлургической отрасли России делятся опытом на базе ММК
Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений
29.08.2022
Южноуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей
26.08.2022
Житель Миасса за три дня перевел мошенникам из «банка» свыше 1,6 миллиона рублей
23.08.2022
80-летняя жительница Чебаркуля отдала похоронные деньги, считая, что спасает дочь
17.08.2022
Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022