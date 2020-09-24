Пенсионерка из Челябинска поменяла треть миллиона на билеты «Банка приколов»

В полицию Курчатовского района Челябинска с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий обратилась 85-летняя местная жительница. Она сообщила, что отдала аферистке 270 тысяч рублей.

Пенсионерка пояснила полицейскими, что к ней в квартиру, расположенную в доме по улице 40 лет Победы, пришла ранее незнакомая женщина и представилась социальным работником, при этом каких-либо документов, подтверждающих ее место работы, она не предъявила.

Псевдосоцработник сообщила, что в настоящее время проводится обмен денежных знаков банка России на купюры нового образца и что для удобства хозяйки квартиры она готова обменять имеющиеся у той сбережения на дому.

«Поверив мошеннице, потерпевшая передала ей 270 тысяч рублей, получив взамен билеты «Банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. После ухода гостьи пенсионерка внимательно изучила полученные банкноты и, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Полиция в очередной раз обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Помните, что никто и никогда не обменивает денежные знаки на дому! И в первую очередь, это необходимо разъяснить самым доверчивым гражданам - пенсионерам, ведь именно они чаще всего попадают на уловки мошенников», - отметил начальник отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску Михаил Власов.

Стражи порядка обращаются к южноуральцам: если в отношении вас совершены мошеннические действия, сразу обращайтесь в полицию - заявления принимаются круглосуточно.