По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ход расследования которого контролирует прокуратура города.

Авария произошла в воскресенье, второго июля, около 18 часов неподалеку от строения №7 на Свердловском тракте в Курчатовском районе, где столкнулись автобус «Форд Транзит», за рулем которого находился 62-летний мужчина, и автопоезд в составе седельного тягача «КАМАЗ 5490-S5» и прицепа НЕФАЗ 93341, которым управлял 38-летний водитель.

После столкновения автобус врезался в электроопору, после чего перевернулся на крышу.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, три пассажира автобуса в этой аварии получили тяжкие телесные повреждения: семейная пара и ребенок 2012 года рождения.

Уголовное дело возбуждено в отвечающем за расследование ДТП подразделении УМВД России по городу Челябинску.