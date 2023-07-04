04.07.2023
По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2023
В Челябинске водителю плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
04.07.2023
СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
04.07.2023
В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов
04.07.2023
В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы
04.07.2023
В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа
По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело
Три пассажира автобуса получили тяжкие телесные повреждения
02.07.2023
В Челябинске столкнулись КамАЗ и микроавтобус, пострадали девять человек
05.06.2023
В Сосновском районе в ДТП пострадали два взрослых и 15-летний подросток
16.05.2023
В центре Челябинска по вине полуприцепа легковушка влетела в трамвай, два человека пострадали
08.05.2023
Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023