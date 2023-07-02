В Челябинске столкнулись КамАЗ и микроавтобус, пострадали девять человек

В воскресенье, второго июля, в Челябинске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – на Свердловском тракте столкнулись КамАЗ с полуприцепом и микроавтобус с пассажирами. От удара транзитный Форд перевернулся. В результате аварии пострадали девять человек.

Как сообщает Госавтоинспекция Челябинска, второго июля около 18 часов пяти минут у дома №7 по Свердловскому тракту произошло столкновение КамАЗ с полуприцепом (им управлял 38-летний мужчина) с автомобилем Форд транзит (управлял62-летний мужчина). После удара ДТП Форд столкнулся с электроопорой и затем перевернулся на крышу.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, на место аварии направлены были направлены восемь бригад скорой медицинской помощи.

«Предварительно девять пострадавших, в том числе один ребенок, - уточнили в министерстве. - В больницы Челябинска госпитализированы с травмами различной степени тяжести шесть человек». Трое пострадавших на месте получили медицинскую помощь от сотрудников скорой и отказались от госпитализации.